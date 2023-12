Initiation comptage oiseaux Bretteville-l’Orgueilleuse Thue et Mue Catégories d’Évènement: Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 09:30:00

fin : 2024-01-20 Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale, rejoignez le GONm pour vous former à la reconnaissance des oiseaux de nos jardins dans l’objectif de participer au recensement des oiseaux dans le cadre du Grand Comptage National qui se déroulera le dernier week-end de janvier. Animation réalisée par le Groupe Ornithologique Normand (GONm).

Bretteville-l’Orgueilleuse

Thue et Mue 14740 Calvados Normandie

