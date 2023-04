Randonnée équestre Ecuries du Sagittaire, 7 mai 2023, Bretoncelles.

Ouverte aux cavaliers extérieurs au club (débutants sous conditions) – repas pique-nique collectif.

Informations complémentaires et inscriptions aux Écuries du Sagittaire..

2023-05-07 à 09:30:00 ; fin : 2023-05-07 16:00:00. .

Ecuries du Sagittaire Lieu-dit Montras

Bretoncelles 61110 Orne Normandie



Open to riders outside the club (beginners under conditions) – collective picnic lunch.

More information and registration at the Écuries du Sagittaire.

Abierto a los jinetes de fuera del club (principiantes en condiciones) – almuerzo picnic colectivo.

Más información e inscripciones en las Écuries du Sagittaire.

Offen für Reiter außerhalb des Vereins (Anfänger unter bestimmten Bedingungen) – gemeinsame Picknickmahlzeit.

Weitere Informationen und Anmeldung bei den Écuries du Sagittaire.

Mise à jour le 2023-04-21 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme