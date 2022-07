Bretoncelles en fête Bretoncelles Bretoncelles Catégories d’évènement: Bretoncelles

Orne Bretoncelles Repas champêtre sur réservation jusqu’au 13 juillet chez les commerçants de Bretoncelles suivi d’un feu d’artifice et d’un bal populaire.

Pratique : au Gymnase La Croix des Chênes à Bretoncelles. Repas champêtre sur réservation jusqu’au 13 juillet chez les commerçants de Bretoncelles suivi d’un feu d’artifice et d’un bal populaire.

