BRETON FUTE – BRETON FUTE ENVAHIT LA FRANCE COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS Brest, jeudi 14 mars 2024.

Un seul en scène humoristique et familiale racontant mon voyage à la conquête de La France.En passant par Paris et à la rencontre de multitude de personnages. Le tout avec une énergie comparable au tonnerre de Brest. Ce spectacle largement rodé au BOUI BOUI à Lyon est accessible à tous les publics et s’adapte à chaque type de lieu grâce à une mise en place extrêmement simple.

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-03-14 à 20:00

COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS 25 RUE DE PONTANIOU 29200 Brest 29