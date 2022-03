Bretelle et Garance Dolus-le-Sec, 11 juin 2022, Dolus-le-Sec.

Bretelle et Garance Dolus-le-Sec

2022-06-11 20:30:00 – 2022-06-11 22:00:00

Dolus-le-Sec Indre-et-Loire Dolus-le-Sec

14 EUR LA PART DES CHOSES

2 voix, un accordéon, accompagnés d’un coussin, d’une sardine de camping et d’une boite d’allumettes comme autant d’instruments minimalistes. Les lames d’un carillon tintent dans l’espace. On découvre l’univers joyeux, la folie douce et la profondeur de Bretelle et Garance. Les chansons parlent de la terre, des soirs que rien n’arrête, des femmes et des hommes qu’on regarde, d’Antigone. Elles se jouent des formes et des codes. Du recueillement méditatif à la transe polyphonique, c’est un spectacle résolument lumineux. La part des choses est une forme légère, acoustique. Ce qui se joue est ténu, puissant et intense.

Un voyage d’ici et maintenant, pour rencontrer le public, et lui faire du bien.

nacelculture@gmail.com http://www.nacelculture.fr/

LA PART DES CHOSES

Bretelle et Garance

Dolus-le-Sec

dernière mise à jour : 2022-02-17 par