Breteil Ille-et-Vilaine

2024-01-13

fin : 2024-01-13 . L’association Urban Breizh vous propose une soirée années 80’s, 90’s et 2000’s le 13 janvier à la salle Yvon Charlès de Breteil à partir de 19h30. Déguisement fortement recommandé.

Restauration et buvette sur place.

Breteil 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne

