Ille-et-Vilaine Breteil . Le dimanche 2 avril, de 14h à 17h à Breteil. Et si on passait un après-midi ensemble pour apprendre à reconnaitre facilement quelques plantes sauvages comestibles, à les cuisiner puis à les déguster? Cêhapi et son nouveau partenaire, l’association Volubilis, vous invitent. Au programme : découverte de plantes comestibles, du patrimoine naturel, moment de bien-être, cuisine conviviale, découvertes gustatives et précautions à prendre… Animation tout public, à partir de 12 ans (enfant accompagné) Sur inscription: http://bit.ly/3yMBGZs Participation libre et consciente: 10€ prix solidaire, 15€ prix juste, 20€ prix de soutien. A régler sur place. + infos : www.cehapi.org ou tiers-lieu@cehapi.org tiers-lieu@cehapi.org http://www.cehapi.org/ Breteil

