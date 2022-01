Bretagne Ultra Trail Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët Catégories d’évènement: Clohars-Carnoët

Clohars-Carnoët Finistère Clohars-Carnoët Le Bretagne Ultra Trail va renaitre de ces cendres.

Traversant le Morbihan à la côte finistérienne, il démarre maintenant du célèbre village de l’an mil de Poul Fétan à Quistinic dans le Morbihan et se termine dans le charmant et typique port de Doëlan dans le Finistère. Un parcours entre terre et mer typique de notre région. Du haut de son perchoir Philippe Ehouarne invite les coureurs à la prudence: « Ne sous-estimez pas notre parcours! » Le parcours sera usant et fera payer cher les départs trop rapides ou les erreurs d’alimentation. » cet adage restera de mise pour toutes les éditions, » un départ trop rapide , une mauvaise gestion seront souvent synonyme d’arrêt ou d’espoir déçus ». bretagne.ultratrail@gmail.com +33 6 82 14 17 81 Le Bretagne Ultra Trail va renaitre de ces cendres.

