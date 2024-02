Bretagne, Poitou et France Equinoxiale Avenue des portes Cartier Saint-Malo, mercredi 14 février 2024.

Bretagne, Poitou et France Equinoxiale Avenue des portes Cartier Saint-Malo Mercredi 14 février, 10h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-02-14 10:00

Fin : 2024-02-14 11:30

Le rôle de Daniel de La Touche de La Ravardière a été majeur non seulement pour la France, mais surtout pour le Brésil et le Maranhão.

Il y a un consensus au Brésil pour considérer que le navigateur et noble Daniel de La Touche, seigneur de La Ravardière parti de Cancale, n’a pas été correctement étudié et reconnu pour son grand travail réalisé en faveur de la France et du Brésil au début du XVIIème siècle.

Après la découverte des terres des Guyanes en 1604, où il dut se séparer de ses biens pour explorer l’Amérique à partir de 1612, il fonda les premières villes de la haute région du pays, d’abord dans le Ceara, puis le Para, une immensité représentant près de la moitié du territoire brésilien, dont une bonne partie est située dans la région amazonienne.

Le lieutenant général de France au Brésil et en Amérique du Sud, découvreur et vice-roi des Guyanes (1604), fondateur de la France équinoxiale et de sa capitale Sao Luis (1612), est aussi le fondateur de la première ville du Para Bragance (1613), anciennement terre des Caetes, située au Nord-Est de cet Etat. Au cours du même voyage de reconnaissance, il visita Cameta (à l’époque Caamuta), Pacaja et de nombreuses autres nations établies sur les rives du puissant fleuve Tocantins, à travers lesquelles il avait l’intention d’atteindre des terres plus lointaines, dans la région de Tucano de Maranhao et dans le Araguaia.

La France et le Brésil organiseront en 2025 une Saison France-Brésil. Cette proposition s’inscrit dans un contexte de relance de la relation bilatérale qui devrait favoriser de nombreuses coopérations.

Avenue des portes Cartier Saint-Malo Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine