Plougrescant Côtes d’Armor Plougrescant Aliette Armel auteure de “La Bretagne terre sacrée” nous entretiendra de cette terre celtique imprégnée du mythe de la Table Ronde, de rituels druidiques et parsemée de multiples lieux secrets dont certains abritèrent les saints fondateurs de la Bretagne. caeltregor22@gmail.com Aliette Armel auteure de “La Bretagne terre sacrée” nous entretiendra de cette terre celtique imprégnée du mythe de la Table Ronde, de rituels druidiques et parsemée de multiples lieux secrets dont certains abritèrent les saints fondateurs de la Bretagne. Salle Le Celtic Hent Sant Gonery Plougrescant

