2 000 km, c’est la distance entre le Mont Saint-Michel et Saint-Nazaire par la côte. C’est le fameux Sentier des Douaniers, connu sous l’appellation GR 34. C’est le défi que se sont lancés Jean-Luc Diquélou et Éric Montargès, son équipier : parcourir à pied ce chemin de Grande Randonnée. Trois mois sont nécessaires pour mener à bien ce périple, mais Jean-Luc et Éric y passeront 3 ans en repérage, randonnée, rencontres et tournage. Au programme : du Mont St-Michel à St-Malo, du Cap Fréhel aux Falaises de Paimpol, de la côte de Granit Rose, de la Baie de Morlaix aux Abers, de la Presqu’île de Crozon à la Pointe du Raz, du Pays Bigouden à Pont-Aven, de Lorient aux alignements de Carnac, du Golfe du Morbihan aux marais salants de Guérande. 2 000 km de sueur, 2 000 km de pur bonheur ! _Présenté par : Eric Montargès / Altaïr_

TARIFS : TJ (- 18 ans) : 5€ • TA : 7,50€ • TP : 9€ / Carte d’abonnement : 5€ (Achat uniquement sur place)

