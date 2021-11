La Gacilly Centre OMALAYA La Gacilly, Morbihan BRETAGNE juill. 22 – stage résidentiel d’été, Mantras et Chants de l’Inde Centre OMALAYA La Gacilly Catégories d’évènement: La Gacilly

Morbihan

BRETAGNE juill. 22 – stage résidentiel d’été, Mantras et Chants de l’Inde Centre OMALAYA, 26 juillet 2022, La Gacilly. BRETAGNE juill. 22 – stage résidentiel d’été, Mantras et Chants de l’Inde

du mardi 26 juillet 2022 au dimanche 31 juillet 2022 à Centre OMALAYA

du 26 au 31 juillet 2022 Dans la campagne de La Gacilly, dans le Morbihan, une belle campagne verdoyante et ressourçante, des baignades naturelles proches, la forêt et les sentiers de balades tout autour. Un stage à la fois intense et relaxant, une vraie coupure du quotidien, qui laisse une belle place à la détente, tout en invitant à une pratique rigoureuse et dense, dans l’esprit du Yoga. L’idéal pour recharger ses batteries avant la rentrée. [**INSCRIPTION**](https://www.yogadelavoix.com/stages/inscription-en-ligne/)

nous consulter

Stage résidentiel de Yoga de la Voix au coeur de l’été pour vivre l’harmonie, trouver un nouveau souffle, et se laisser porter par l’énergie, au coeur de la nature ! Centre OMALAYA glenac 56200 La Gacilly La Gacilly Glénac Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-26T18:00:00 2022-07-26T21:30:00;2022-07-27T07:00:00 2022-07-27T19:30:00;2022-07-28T07:00:00 2022-07-28T19:30:00;2022-07-29T07:00:00 2022-07-29T19:30:00;2022-07-30T07:00:00 2022-07-30T19:30:00;2022-07-31T07:00:00 2022-07-31T10:00:00

Détails Catégories d’évènement: La Gacilly, Morbihan Autres Lieu Centre OMALAYA Adresse glenac 56200 La Gacilly Ville La Gacilly lieuville Centre OMALAYA La Gacilly