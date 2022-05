Bretagne j’écris ton nom Bar du Grand Logis,Bruz Bruz Catégories d’évènement: Bruz

Ille-et-Vilaine

Bretagne j’écris ton nom Bar du Grand Logis,Bruz, 18 mai 2022, Bruz. Bretagne j’écris ton nom

Bar du Grand Logis, Bruz, le mercredi 18 mai à 19:00

Une traversée sensible portée par les voix des comédiennes Camille Kerdellant et Rozenn Fournier, avec le musicien Alain Philippe, suivie de la présentation des sept autrices choisies : Gwenaëlle Abolivier, Ella Balaert, Catherine Cusset, Claire Fourier, Albane Gellé, Fabienne Juhel et Anne Lecourt.

Gratuit, réservation conseillée

La médiathèque vous invite à une lecture musicale de textes du matrimoine breton organisée par le réseau des cafés-librairies de Bretagne : « Vive la vie ». A ne pas manquer ! Bar du Grand Logis,Bruz 10 avenue du général de Gaulle Bruz Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-18T19:00:00 2022-05-18T20:15:00

Détails Catégories d’évènement: Bruz, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Bar du Grand Logis,Bruz Adresse 10 avenue du général de Gaulle Ville Bruz lieuville Bar du Grand Logis,Bruz Bruz Departement Ille-et-Vilaine

Bar du Grand Logis,Bruz Bruz Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bruz/

Bretagne j’écris ton nom Bar du Grand Logis,Bruz 2022-05-18 was last modified: by Bretagne j’écris ton nom Bar du Grand Logis,Bruz Bar du Grand Logis,Bruz 18 mai 2022 Bar du Grand Logis Bruz Bruz Bruz

Bruz Ille-et-Vilaine