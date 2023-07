« Fabrik ta pépite » : inscris-toi dès maintenant Bretagne, 12 juillet 2023, .

« Fabrik ta pépite » : inscris-toi dès maintenant 13 juillet – 30 octobre Bretagne Gratuit, sur inscription

Tu es étudiant.e ? Tu aimes apprendre, créer, rencontrer de nouvelles personnes… te challenger ? « Fabrik ta pépite » est fait pour toi !

De octobre 2023 à janvier 2024, ce programme de sensibilisation à la création d’activité rassemble des étudiants venant de toutes les filières et de toute la Bretagne. Objectif ? Développer, en équipe, un projet entrepreneurial fictif, pendant 3 mois et le défendre lors de la finale régionale qui se tiendra en mars 2024 à Quimper.

Au coeur de ce programme de 3 mois : le savoir-faire de l’entrepreneuriat étudiant du Pépite Bretagne et le meilleur des acteurs de l’innovation avec les 7 Technopoles de Bretagne.

Le challenge

Trouver une idée innovante

Tester son potentiel

Construire un business model

Réaliser un prototype

Développer sa communication sur le terrain

Se challenger devant un jury d’experts

Au programme

7 ateliers en présentiel et 2 ateliers à distance, pendant lesquels des pro fessionnels de la création d’entreprise viennent former et accompagner les étudiants sur les sujets incontournables de la création d’activité :

Un accompagnement personnalisé avec des professionnels de la création d’entreprise

Un travail d’équipe pluridisciplinaire en mode projet afin d’appréhender les bases et les outils de la gestion d’un projet, une compétence plus qu’utile dans la poursuite des études et de la carrière professionnelle.

Modalités

Le challenge s’adresse à tous les étudiants non détenteur du SNEE (statut national étudiant entrepreneur). Il s’étend d’octobre à janvier sur les campus de Rennes, Brest, Lannion-Guingamp, Quimper, Saint-Brieuc, Vannes et Lorient.

Inscris-toi dès maintenant, seul.e ou avec des amis !

INSCRIPTION

Plus d’infos sur le site du Pépite Bretagne.

Bretagne Bretagne Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVloug5yLR97O16lsGJqPd2M2jb7jwnnfi1xCEBJgr7YHhLw/viewform »}] [{« link »: « https://www.pepitebretagne.fr/ »}, {« link »: « https://7technopoles-bretagne.bzh »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « Vous souhaitez vous inscrire au programme de Fabrik ta pu00e9pite. Nous vous invitons u00e0 complu00e9ter ce formulaire. Retrouvez toutes les informations de ce programme sur https://www.pepitebretagne.fr/nouvelle-action-fabrik-ta-pepite-3-mois-pour-exploser-ton-idee », « type »: « rich », « title »: « Inscription individuelle – Fabrik ta pu00e9pite 2024 », « thumbnail_url »: « https://lh6.googleusercontent.com/757JoBvs_FpjslTvdk2jffWlsNHOBeigg1NMpZWYyzKOFIkKwwWk_AVpxSzoHfeb6ZqzoJFFQtY=w1200-h630-p », « version »: « 1.0 », « url »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVloug5yLR97O16lsGJqPd2M2jb7jwnnfi1xCEBJgr7YHhLw/viewform?embedded=true », « thumbnail_height »: 200, « thumbnail_width »: 200, « options »: {« _height »: {« label »: « Adjust height », « placeholder »: « ex.: 600, in px », « value »: 5834}}, « messages »: [« If there’s an extra vertical space, it is used up on next step (after « Next » is clicked in the form). »], « html »: «

« , « provider_name »: « Google Docs », « height »: 5834}, « link »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVloug5yLR97O16lsGJqPd2M2jb7jwnnfi1xCEBJgr7YHhLw/viewform »}, {« link »: « https://www.pepitebretagne.fr/fabrik-ta-pepite-3-mois-pour-exploser-ton-idee »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T00:00:00+02:00 – 2023-07-13T23:59:00+02:00

2023-10-30T00:00:00+01:00 – 2023-10-30T23:59:00+01:00

étudiant entrepreneuriat