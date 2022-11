Webinaire PEPITE – Trouver son idée pour entreprendre Bretagne, 5 décembre 2022, .

Webinaire PEPITE – Trouver son idée pour entreprendre Lundi 5 décembre, 18h00 Bretagne

Gratuit, sur inscription préalable

Atelier animé par le Pépite Bretagne. Pour créer une entreprise, il faut une idée géniale ? Pas forcément !

Pour créer une entreprise, il faut une idée géniale ? Pas forcément ! Il faut en priorité répondre à un besoin.

Viens développer ta créativité par le learning by doing et trouver une idée de projet qui te correspond.

Au programme

C’est quoi l’entrepreneuriat pour vous ?

Comment trouver une idée ?

Brainstorming/temps de créativité pour trouver une idée

Présentation des idées de chacun

Le Pépite Bretagne c’est quoi ?

Le Pépite (Pôle Étudiant Pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat) a pour ambition de développer l’esprit d’entreprendre chez les étudiants et les jeunes diplômés en Bretagne. Il fait partie des 33 Pépite en France mis en place par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Il a pour mission de sensibiliser tous les étudiants à l’entrepreneuriat et d’accompagner les étudiants qui créent leur activité grâce au SNEE (statut national étudiant entrepreneur).

Inscription ici avant le 4 décembre pour obtenir le lien de la visioconférence



2022-12-05T18:00:00+01:00

2022-12-05T19:30:00+01:00

Pépite Bretagne