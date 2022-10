Webinaire PEPITE – Entreprendre face aux enjeux actuels Bretagne, 14 novembre 2022, .

Webinaire PEPITE – Entreprendre face aux enjeux actuels Lundi 14 novembre, 18h00 Bretagne

Sur inscription

Proposé par le Pépite Bretagne et animé par La Social Cup, ce webinaire vous aidera à trouver votre place dans notre société et face aux enjeux d’aujourd’hui.

Vous avez entre 18 et 30 ans ? Le monde vous semble parfois partir en cacahuètes ? Vous avez du mal à vous projeter ? Vous sentez parfois perdu voire désemparé en passant au futur ?

Il est peut-être temps pour vous de passer à l’action ! Posez-vous les bonnes questions et trouvez votre place dans cette société ! Pour vous aider, le Pépite Bretagne et La Social Cup vous proposent un atelier de 2 heures pour parler engagement et entrepreneuriat social.

Au programme

Saisir et se saisir de la complexité du monde et de ses enjeux

Découvrir son pouvoir d’agir par le faire en collectif

Comprendre quelles sont les manières d’agir et trouver celle qui nous correspond le mieux

Programmes de mobilisation

Entrepreneuriat social

Carrière à impact

Le Pépite Bretagne c’est quoi ?

Le Pépite (Pôle Étudiant Pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat) a pour ambition de développer l’esprit d’entreprendre chez les étudiants et les jeunes diplômés en Bretagne. Il fait partie des 33 Pépite en France mis en place par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Il a pour mission de sensibiliser tous les étudiants à l’entrepreneuriat et d’accompagner les étudiants qui créent leur activité grâce au SNEE (statut national étudiant entrepreneur).

La Social Cup c’est quoi ?

Un programme fondé par KissKissBankBank, Makesense et La Banque Postale, rejoint la fondation GRDF, pour encourager des étudiants à passer à l’action en les accompagnant dans leurs projets entrepreneuriaux d’utilité sociale et environnementale.

L’équipe se déplace partout en France, convaincue que l’entrepreneuriat social doit être accessible au plus grand nombre.

Inscription requise ici avant le 13 novembre pour obtenir le lien de la visioconférence.



Pépite Bretagne