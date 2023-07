Les Plantomnales de Brest vallon du Stangalar Brest, 1 octobre 2023 09:30, Brest.

Seconde fête des plantes de l’année organisée par l’Arche aux Plantes avec des pépiniéristes et artisans. L’automne, c’est la saison des plantations ! Venez découvrir l’association sur place. Dimanche 1 octobre, 09h30 1

https://archeauxplantes.jimdofree.com

L’Arche aux Plantes, asso de soutien du Conservatoire botanique de Brest organise sa 11ème.édition des Plantomnales au vallon du Stangalar. 35 professionnels : nombreux pépiniéristes et artisans. Un grand choix de plantes sélectionnées pour leur qualité et leur rareté : vivaces, arbustes et arbres de collection, mais aussi des objets de décoration de jardin, paillage…

Tout pour le jardin ! L’automne, c’est la saison des plantations.

Les bénéfices retirés par l’association sont reversés au profit du Conservatoire et de ses actions de sauvegarde des plantes menacées d’extinction.

Motivé pour s’associer à cette sauvegarde ? Inscrivez-vous à l’association, ou achetez une plante sur le stand de l’association. Les bénéfices générés par cette journée sont reversés dans un fonds de sauvegarde exclusivement réservé au Conservatoire.

C’est l’occasion de visiter les serres tropicales du Conservatoire (l’après-midi, accès payant) ainsi que le jardin et de s’informer de l’association l’Arche aux Plantes qui organise l’événement et dont le but est le soutien aux actions du Conservatoire botanique pour la sauvegarde des plantes menacées d’extinction.

Restauration possible sur place, tombola, accès gratuit.

vallon du Stangalar rampe du Stangalar Brest 29200 Finistère