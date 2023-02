Brest surf film festival – 6ème édition Port du Moulin-Blanc, 17 mai 2023, Brest .

Brest surf film festival – 6ème édition

2023-05-17 – 2023-05-20

Le Brest Surf Film Festival accueille, à la pointe de l’Europe, durant 4 jours, 4 nuits, le meilleur de la production de films de surf, les artistes, graphistes, musiciens les plus brillants de la scène internationale.

Chaque année, au printemps, le Brest Surf Film Festival propose une expérience cinématographique, artistique, grand écran. Un rendez-vous unique dans le Grand Ouest. Catalyseur de projets, révélateur de talents, le Brest Surf Film Festival défend des valeurs de tolérance, d’émancipation et de liberté. Un événement hors-piste qui pense le monde de

demain.

Le Brest Surf Film Festival sensibilise son public à l’environnement, à la connaissance et à la protection des océans et de la biodiversité par les arts, le cinéma et la musique, et de nombreuses actions collaboratives. Pour que les surfeurs deviennent des observateurs, des veilleurs efficaces et motivés ayant conscience qu’une meilleure connaissance du vivant est aujourd’hui plus que jamais primordiale.

Le Brest Surf Film Festival multiplie des synergies et des partenariats avec les acteurs culturels du territoire : La Cinémathèque de Bretagne, Les Ateliers des Capucins, La Carène-Salle des musiques actuelles, Brest Événements Nautiques, le café Les Enracinés…

contact@brestsurffilmfestival.bzh https://brestsurffilmfestival.com/

