Brest surf film festival – 5ème édition Brest, 11 mai 2022, Brest.

Brest surf film festival – 5ème édition Port du Moulin-Blanc Océanopolis Brest

2022-05-11 – 2022-05-14 Port du Moulin-Blanc Océanopolis

Brest Finistère

Le Brest Surf Film Festival (BSFF) privilégie la présentation de films en avant-première mondiale, européenne et française, ainsi que la rencontre avec les réalisateurs, producteurs et surfeurs. Le BSFF offre au public la possibilité de voir sur grand écran, dans les meilleures conditions, les films sélectionnés.

Le BSFF lance également un concours international de films courts de surf. Un jury composé de professionnels du cinéma, de surfeurs, de photographes, de journalistes élira les plus belles propositions. Le BSFF souhaite, par ce concours de films courts, stimuler la création audiovisuelle, favoriser et mettre en lumière l’émergence de jeunes talents, participer à la diffusion et à la promotion d’œuvres originales auprès du public.

Le Brest Surf Film Festival est une célébration de la culture contemporaine du surf.

Retrouver l’intégralité du programme ici : brestsurffilmfestival.com

https://brestsurffilmfestival.com/programmation/

