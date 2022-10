HACKATHON ACTINSPACE Brest & Rennes, 18 novembre 2022, .

HACKATHON ACTINSPACE 18 et 19 novembre Brest & Rennes

sur inscription

Le hackathon international sur le spatial

Brest & Rennes bretagne Bretagne [{« link »: « https://bit.ly/3T9RwoZ »}, {« link »: « https://bit.ly/3Mm88Yg »}]

Un défi planétaire pour créer votre start-up!

Participez au #hackhaton international sur le spatial, du 18 au 19 novembre 2022 à :

– Brest https://bit.ly/3T9RwoZ

– Rennes https://bit.ly/3Mm88Yg

UN CONCOURS OUVERT À TOUS

Ouvert aux personnes de tous horizons, ActInSpace vise à développer l’esprit d’entrepreneuriat et à tisser des liens entre les professionnels du spatial et les citoyens en proposant aux équipes des défis à résoudre sur la base de données et technologies spatiales brevetées par le CNES et ses partenaires.

ActInSpace 2022

Ce concours est organisé par le CNES depuis 2014 et son invention par Didier Lapierre.

24H POUR CRÉER VOTRE START-UP

Toutes les années paires, en simultané et dans le monde entier (50 pays en 2020), les participants du concours travaillent pour proposer des projets de start-ups répondant à des problématiques de la vie de tous les jours.

Accompagnés par des coachs business et d’experts techniques, ils ont 24 heures pour imaginer et concevoir les produits et services de demain à partir de solutions spatiales.

UN ACCOMPAGNEMENT POUR LES LAURÉATS… ET POUR LES AUTRES PARTICIPANTS AUSSI!

Les équipes gagnantes se rencontrent lors de finales nationales et internationales pour présenter leurs projets de start-ups devant un jury prestigieux composés d’expert, d’industriels et d’investisseurs.

Les équipes souhaitant continuer, qu’elles soient lauréates ou non, sont accompagnées par le service d’accompagnement Connect by CNES et les incubateurs partenaires, notamment les ESA BICs.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-18T09:00:00+01:00

2022-11-19T16:00:00+01:00