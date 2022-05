PAUL, LOUISE, SUZY ET MOI Rencontres artistiques et professionnelles Bretagne en Scènes / Maison du théâtre Brest Catégories d’évènement: Brest

PAUL, LOUISE, SUZY ET MOI Rencontres artistiques et professionnelles Bretagne en Scènes / Maison du théâtre, 29 janvier 2021 10:30, Brest. Vendredi 29 janvier 2021, 10h30 Sur place Représentation à destination des professionnels https://framaforms.org/inscription-bretagne-en-scenes-2021-29-janvier-1611051419 Théâtre / Compagnie Felmur / Durée: 1h00 Gweltaz Chauviré et Léo Prud’homme nous entraînent dans l’extraordinaire

histoire de Louise Landy et Paul Grappe, déserteur travesti. De manière très libre, ludique, sa vie nous est dévoilée par fragments. Ce récit interroge et révèle les conventions sociales d’hier et d’aujourd’hui, la notion de liberté, la capacité de chacun à écrire son histoire.

Production : la COMPAGNIE FELMUR

Avec le soutien du Théâtre du Cercle /Rennes, de la Salle Rencontres artistiques et professionnelles Bretagne en Scènes / Maison du théâtre 12 Rue Claude Goasdoue, 29200 Brest 29200 Brest Lambézellec Finistère vendredi 29 janvier 2021 – 10h30 à 11h30

