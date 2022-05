CIRCULATIONS CAPITALES Rencontres artistiques et professionnelles Bretagne en Scènes / Maison du théâtre Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

CIRCULATIONS CAPITALES Rencontres artistiques et professionnelles Bretagne en Scènes / Maison du théâtre, 29 janvier 2021 15:30, Brest. Vendredi 29 janvier 2021, 15h30 Sur place Tarif unique 6 € et 4€ pour les scolaires https://framaforms.org/inscription-bretagne-en-scenes-2021-29-janvier-1611051419 Théâtre / Compagnie Lumières d’août / Durée : 1h40 Entre Viêtnam, France et Russie, nous sommes partis à la recherche de nos

mémoires familiales, de leurs non-dits, de leurs bruits et silences, de leurs liens à la grande Histoire. Ceci pour remettre en circulation les langues et les héritages, les transmissions interrompues. Et observer comment les grandes idéologies (Colonialisme, Christianisme, Communisme, Capitalisme) se sont

entrelacées dans nos biographies, dans nos corps, dans nos histoires familiales – comment elles y résonnent, quelles forces ou quelles blessures

elles y ont inscrit. Nous avons parcouru Saïgon et sa géographie en lien avec ces histoires. Partagé aussi ces questionnements avec d’autres habitant.es de la ville, pour faire émerger des récits singuliers et universels, naviguant entre les pays et les continents. À partir de ces matériaux reliant l’intime et le politique, condensant des vertiges, nous avons construit et imaginé des formes théâtrales, destinées à être jouées au Viêtnam comme en France.

Production : Lumière d’août

Coproduction : Le Strapontin, scène de territoire arts de la parole (Pont-Scorff) ; Le Canal théâtre du Pays de Redon, scène conventionnée d’intérêt National art et création pour le Théâtre; Théâtre de Choisy-le-Roi scène conventionnée d’intérêt national – art et création pour la diversité linguistique.

Partenaires en France : Troisième Bureau (Grenoble) ; MC2 – Scène nationale (Grenoble) ; festival Mythos (Rennes) ; festival Nio Far (Paris) ; La Chartreuse – centre national des écritures du spectacle (Villeneuve

lez Avignon) ; Institut français (dans le cadre du programme «Villa Saïgon»).

