Des films en soutien aux caisses de grève Patronage Laïque Guérin, 23 janvier 2020 17:00, Brest.

Jeudi 23 janvier 2020, 17h00, 18h00, 19h00, 20h00, 21h00, 22h00, 23h00 Sur place Entrée libre mais participation conseillée 02 98 80 08 42

Projection de films en soutien aux caisses de grève

Projection de films au PL Guérin (1 Rue Alexandre Ribot- Brest) organisée par l’association d’éducation populaire Termaji

– 17 H Quand tu disais Valéry – réalisateur Renée VAUTIER – 1975 – VERSION RESTAURÉE – Documentaire – 145 mn

Huit cents salariés qui fabriquent des caravanes pour l’entreprise Trigano. Lorsqu’il sont licenciés, ils décident d’occuper l’usine. A la mort de Pompidou, les pouvoirs publics ne tiennent pas leurs promesses et l’usine est définitivement fermée. Ce film est avant tout une œuvre militante. Les travailleurs eux-mêmes ont conçu et réalisé le film, basé sur des interviews. Il constitue un témoignage important des luttes ouvrières des années 1970.

– 20 H Une histoire de la grève Générale. De la commune au Front Populaire – Documentaire – 60 mn – réalisateurs Olivier AZAM et Laure GUILLOT.

La semaine sanglante, la création de la CGT révolutionnaire des débuts, la catastrophe de la mine de Courrière, la grande petite peur de 1906, le midi rouge, la journée des 8 heures, le Front Populaire… Des épisodes qui ont construit peu à peu les conquêtes sociales et qui ont tous été traversés par une idée qui, à l’époque, opposait Jean Jaurès et Émile Pouget : La grève générale . À partir d’archives très peu connues, les historiens Miguel Chueca et Charles Jaquier (chargé de la collection Mémoires sociales aux Éditions Agone) racontent l’histoire des luttes syndicales, à travers les idées et les actes qui ont marqué cet âge d’or et ont abouti aux conquêtes sociales qui fondent le monde du travail d’aujourd’hui.

– 21 H 15 Les jours heureux – Documentaire – 97 mn – réalisateur Gilles PERRET

Quand l’utopie des Résistants devint réalité… Entre mai 1943 et mars 1944, sur le territoire français encore occupé, seize hommes appartenant à tous les partis politiques, tous les syndicats et tous les mouvements de résistance vont changer durablement le visage de la France. Ils vont rédiger le programme du Conseil National de la Résistance intitulé magnifiquement : « Les jours heureux ». Ce programme est encore au cœur du système social français puisqu’il a donné naissance à la sécurité sociale, aux retraites par répartition, aux comités d’entreprises, etc.

en partenariat avec les Mutins de Pangée, et Gilles Perret.

Patronage Laïque Guérin 1, rue Alexandre Ribot 29200 BREST 29200 Brest Saint-Martin Finistère

