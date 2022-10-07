CRASSE DE MEULE Brest Parc à chaînes Brest
CRASSE DE MEULE Brest Parc à chaînes, 7 octobre 2022, Brest.
CRASSE DE MEULE 7 et 8 octobre Brest Parc à chaînes
10 boules l’entrée chaque soir. Boissons, tout à 2 boules !
Le grand retour du collectif Tricard au Parc à chaînes ! CRASSE DE MEULE c’est tout bientôt ! 7 et 8 oct. à partir de 18h ! 10€ par soir ! Sous chapiteau ! Petite resto sur place ! Pas de préventes !
Brest Parc à chaînes Port de commerce de Brest Centre Ville Brest 29200 Finistère Bretagne [{« link »: « http://5v0p.mj.am/lnk/AMoAANXnf7EAAcfAfnIAAGKQkvoAAP-NTIYAFzXfAAUqJABjKuiJ8zCA2lv2RiCFMO_aGU-rWgAE87Q/1/uYQLVTz8GAM6BVVS2siz7Q/aHR0cHM6Ly90aGVwc3ljaG90aWN1bmljb3Jucy5iYW5kY2FtcC5jb20v »}, {« link »: « http://5v0p.mj.am/lnk/AMoAANXnf7EAAcfAfnIAAGKQkvoAAP-NTIYAFzXfAAUqJABjKuiJ8zCA2lv2RiCFMO_aGU-rWgAE87Q/3/G1gjeyRYGdis5Fnj42AAKg/aHR0cHM6Ly9tYW1vb3RoLmJhbmRjYW1wLmNvbS8 »}, {« link »: « http://5v0p.mj.am/lnk/AMoAANXnf7EAAcfAfnIAAGKQkvoAAP-NTIYAFzXfAAUqJABjKuiJ8zCA2lv2RiCFMO_aGU-rWgAE87Q/5/b4mcky4uzNAzsyRFLtC1Yg/aHR0cHM6Ly90ZWVuYWdlaGF0ZXJlY29yZHMuYmFuZGNhbXAuY29tL2FsYnVtL2lpLXRocjEwMTU »}, {« link »: « http://5v0p.mj.am/lnk/AMoAANXnf7EAAcfAfnIAAGKQkvoAAP-NTIYAFzXfAAUqJABjKuiJ8zCA2lv2RiCFMO_aGU-rWgAE87Q/7/fmHo9DXwPcx-uTaQz6Naww/aHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS9vVjRKeHJ2ZlFWaw »}, {« link »: « http://5v0p.mj.am/lnk/AMoAANXnf7EAAcfAfnIAAGKQkvoAAP-NTIYAFzXfAAUqJABjKuiJ8zCA2lv2RiCFMO_aGU-rWgAE87Q/9/255jtc_HACx9-1tkZZLejg/aHR0cHM6Ly9mYXVjaGFnZWNvbGxlY3RpZi5iYW5kY2FtcC5jb20vYWxidW0vaXJyaXRhdC1yLXJhc2tvZ25ldA »}, {« link »: « http://5v0p.mj.am/lnk/AMoAANXnf7EAAcfAfnIAAGKQkvoAAP-NTIYAFzXfAAUqJABjKuiJ8zCA2lv2RiCFMO_aGU-rWgAE87Q/11/8DaY4H5600XQuB-IxBNhBw/aHR0cHM6Ly9jaGVhcHRlZW4uYmFuZGNhbXAuY29tLw »}, {« link »: « http://5v0p.mj.am/lnk/AMoAANXnf7EAAcfAfnIAAGKQkvoAAP-NTIYAFzXfAAUqJABjKuiJ8zCA2lv2RiCFMO_aGU-rWgAE87Q/13/D34hmOyGKrxPt8E5B4_fTQ/aHR0cHM6Ly90aGViYWRuZXdzLXJlbm5lcy5iYW5kY2FtcC5jb20v »}, {« link »: « http://5v0p.mj.am/lnk/AMoAANXnf7EAAcfAfnIAAGKQkvoAAP-NTIYAFzXfAAUqJABjKuiJ8zCA2lv2RiCFMO_aGU-rWgAE87Q/15/hlWIlc5JnUGp5EXqYB3zOA/aHR0cHM6Ly9nZXJyeWJyaWdodGFuZHRoZXN0b2tlcnMuYmFuZGNhbXAuY29tLw »}, {« link »: « http://5v0p.mj.am/lnk/AMoAANXnf7EAAcfAfnIAAGKQkvoAAP-NTIYAFzXfAAUqJABjKuiJ8zCA2lv2RiCFMO_aGU-rWgAE87Q/17/eTe8PLakkB6WqT17RMGiVw/aHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS9WTnhtbnNNdTh4UQ »}]
CHAPITEAU >>> Parc à chaînes | Brest<<<
VENDREDI 7 OCT. à partir de 18h Huîtres offertes !
THE PSYCHOTIC UNICORNS (Montpellier)
LE MAMØØTH (Brest)
PERVITIN (Lyon)
GRASSMAN VS BIGFOOT(Brest)
IRRITATÖR RASKOGNET (Brest/Maison-Alfort)
SAMEDI 8 OCT. à partir de 18h pétante !
CHEAP TEEN (Maison Alfort)
THE BAD NEWS (Rennes)
GERRY BRIGHT AND THE STOCKERS (Rennes)
THE ANOMALYS (Amsterdam)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2022-10-07T18:00:00+02:00
2022-10-09T00:00:00+02:00