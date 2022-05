FESTIVAL GRANDE MAREE, contes et récits Mac Orlan, 20 novembre 2019 20:00, Brest.

Mercredi 20 novembre 2019, 20h00, 20h30

Récit Oral venu des temps anciens

Anne Borlée et Gilles Kremer

BABA YAGA, Territoire sacré

Tout public – À partir de 10 ans

« Je saigne d’un sang noir qui se répand sur ma terre… Qui ? Qui ose ? Qui ose fouler de ses pieds sales mon territoire ? »

Vassilissa traverse la forêt noire et pénètre les Terres Sacrées de la Grande Sorcière, gardienne insaisissable et sauvage de la Nuit et des mystères. Commence alors l’histoire d’une rencontre intense et surprenante, l’initiation, brutale, délirante et sensuelle de la jeune fille pour qu’enfin l’innocence bafouée renoue avec l’intuition et la transmission.

« Baba Yaga a arraché un pieu, elle a pris un crâne avec du feu dedans, elle a mis le crâne sur le pieu : Tiens, c’est ton feu, maintenant, DÉGAGE ! ».

Récit oral venu des temps anciens. Spectacle rituel où la parole symbolique reprend son souffle, vivante et palpitante. Une épopée terrifiante et libératrice, délirante et profonde qui mènera l’héroïne vers sa destinée singulière. Une histoire de transmission et de réparation qui va vous happer. Un spectacle puissant à l’esthétisme envoûtant avec une musique composée en direct. Baba Yaga comme vous ne l’avez jamais entendu.

Anne Borlée, conception, récit, chant et harpe

Gilles Kremer, musique et arrangement sonore

Spectacle inspiré du conte traditionnel russe « Vassilissa-la-très-belle »

Mardi 19 novembre à 20h00 / Le Mac Orlan

Tarif : 10 € / Réservations : contact@adao.net / 02 98 33 27 39

Mac Orlan 65 rue de la porte 29200 brest 29200 Brest Kerangoff Finistère

