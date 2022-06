FAIR-E Immersion Les Ateliers des Capucins, 18 juin 2022 11:00, Brest.

Samedi 18 juin, 11h00 Sur place Entrée libre et gratuite

Le samedi 18 juin, vivez une journée aux cœur des danses hip hop avec une carte blanche donnée par Le Quartz Nomade, Scène nationale de Brest au collectif FAIR-E !

Une journée au cœur des danses hip hop

À travers les différents espaces des Ateliers des Capucins, laissez-vous entraîner et surprendre par le mouvement de propositions chorégraphiques imaginées spécialement pour ce lieu de culture et de vie brestois par le collectif FAIR-E / CCN de Rennes et de Bretagne et leurs complices.

Pour cette immersion inédite, Bouside Ait Atmane, Iffra Dia, Johanna Faye, Linda Hayford et Saïdo Lehlouh invitent les spectateur·rices à découvrir leurs univers issus du hip hop et de toutes ses influences, donnant à voir le reflet d’une nouvelle génération de chorégraphes et danseur·ses.

Performances, extraits de pièces, battle concept, ateliers, training spots, jam et concerts ponctueront ce temps artistique convivial et festif afin de faire résonner le plaisir du partage et de la danse dans les Capucins.

Le programme !

11h : Warm-up collectif et ateliers avec les aristes

13h : Training spots, un entraînement libre avec un DJ set

14h30 : Parcours artistique, suivez le mouvement des chorégraphes du collectif FAIR-E et leurs accolytes (performances, battle, concerts…)

19h : Jam, une soirée festive pour finir la journée en dansant

Une invitation du Quartz Nomade, Scène nationale de Brest au collectif FAIR-E / CCN de Rennes et de Bretagne, en partenariat avec Les Ateliers des Capucins.

Photo : Timothée Lejolivet

Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Brest Recouvrance Finistère

samedi 18 juin – 11h00 à 22h00