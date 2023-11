Open bidouille Camp Les Ateliers des Capucins Brest, 11 novembre 2023T 10:00, Brest.

Open bidouille Camp Les Ateliers des Capucins Brest Samedi 11 novembre, 10h00

La bricole en partage est une immense atelier qui regroupe une quinzaine d’ateliers où vous pourrez apprendre toute sorte de choses et de technique autour du bricolage, la bidouille et bien d’autres Samedi 11 novembre, 10h00 1

https://www.instagram.com/open_bidouille_camp_brest/

Open Bidouille Camp est un événement collaboratif et participatif qui célèbre la culture du « bidouillage » et de l’innovation. Il rassemble des passionnés de tous horizons, des makers, des inventeurs, des créateurs, des développeurs, et des curieux de toutes sortes. C’est un espace où les participants peuvent partager leurs projets, leurs compétences, leurs idées et collaborer pour créer quelque chose de nouveau et d’inspirant.

Lors de l’Open Bidouille Camp, les participants ont l’opportunité de présenter leurs réalisations, de participer à des ateliers et des démonstrations. C’est l’occasion de découvrir des technologies innovantes, d’expérimenter des prototypes, d’apprendre de nouvelles compétences et de tisser des liens avec une communauté créative et passionnée.

L’esprit de l’Open Bidouille Camp repose sur la libre circulation des idées, la collaboration et le partage des connaissances. C’est un événement qui encourage la créativité, l’exploration et l’approche ludique de la fabrication et de l’innovation.

Liste des ateliers présents :

– Smaug : modéliser un quartier un 3D et l’imprimer. A partir des données mises à disposition du public

– MPT Pen Ar Creach : fabrication de leurre pour la pêche

– BAPAV : atelier de réparation de vélo

– Wikipédia : présentation du fonctionnement de Wikipédia

– ENIB : Open Bidouille Badge, fabriquez votre badge

– MPT harteloire : fab-lab enfant/ado avec des créations électroniques crées par les adhérents : boxson, led racer, pong led, conception 3D…

– Fabriques du Ponant : fabrication d’un puzzle avec de la découpe laser

– Les petits débrouillards : Site web participatif les taxinomes et observation de la biodiversité et expérience avec du matériel de la vie de tous les jours

– La pince : slip contraceptif « remonte-couille »

– Infini : web + Open Street Map : la cartographie participative

– Fablab familles rurales : stylo 3D

– Florian – ENIB : Initiation arduino

– Le lieu dit : Fresque sur la thématique « s’équiper »

– Assocition de modélisme avec vincent escarguel : fabrication d’avions en ploystyrène, voiture radio commandée FPV ( avec casques pour voir comme si on est dans la voiture ), Impression 3D (maquettes et bambulab)

– Ultra : FlatShape, Design Social Club

Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest Recouvrance Brest 29200 Finistère