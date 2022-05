Le Before de l’Ocean Hackathon Brest Le Village by CA FInistère Brest Catégories d’évènement: Brest

Le Before de l’Ocean Hackathon Brest Le Village by CA FInistère, 24 septembre 2019 18:00, Brest. Mardi 24 septembre 2019, 18h00 Sur place Entrée libre sur inscription https://cmm3.typeform.com/to/c9B4Fg Vous hésitez à vous inscrire à L’Ocean Hackathon? Venez nous poser toutes vos quetsions au Village by CA ! Venez à la rencontre des porteurs de défis brestois et des organisateurs de Ocean Hackathon®, en toute convivialité. Vous êtes inscrit·e à Ocean Hackathon® ou vous hésitez encore ? Le Before est le moment pour poser toutes vos questions. Le mardi 24 septembre de 18 à 21h, le Village by CA nous accueille dans ses locaux au Plateau des Capucins. Le Village by CA FInistère 25 rue de Pontaniou, Brest (29200) 29200 Brest Finistère mardi 24 septembre 2019 – 18h00 à 21h00

