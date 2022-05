West Web Awards Le Quartz Brest Catégories d’évènement: Brest

West Web Awards Le Quartz, 23 janvier 2020 18:00, Brest. Jeudi 23 janvier 2020, 18h00 Sur place Entrée libre sur inscription https://west-web-valley.fr/west-web-awards/ Talents bretons du digital 2020 Les West Web Awards récompensent des personnes ou structures qui ont fait preuve d’excellence dans un projet digital. Notre objectif est de promouvoir le dynamisme numérique du territoire en récompensant ceux qui le font vivre au quotidien. Les West Web Awards sont ouverts à tous. Cette année ce sont les structures et les individus qui sont récompensées : secteur public ou privé, association, entreprise traditionnelle ou startup… Les trophées vont récompenser les virtuoses du numérique des cinq départements : Finistère, Morbihan, Côtes-d’Armor, Ille-et-Vilaine, et Loire-Atlantique. A l’instar des “Oscars” et des “Césars”, c’est une centaine de grands électeurs Bretons et ligériens qui vont voter. CEO de startups, PDG de groupe ayant réussi sa digitalisation, directeur de frenchTech, incubateur, accélérateur, précédents gagnants des West Web Awards… Ces votes seront également couplés aux regards des spectateurs de la soirée des West Web Awards. Le public départage les finalistes lors de la cérémonie du 23 janvier 2020 à 18h00 au Quartz de Brest. Le Quartz 60 rue du château 29200 Brest 29200 Brest Finistère jeudi 23 janvier 2020 – 18h00 à 20h30

