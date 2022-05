Annulé | Stage du Village à la Planète Le Quartz, Scène nationale de Brest, 10 décembre 2020 09:30, Brest.

JEUDI 10 ET VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2020 AU QUARTZ, SCÈNE NATIONALE DE BREST / FESTIVAL NOBORDER#10

Ce stage est à destination des discothécaires et agents territoriaux des médiathèques, a été imaginé par Erik Marchand, coordinateur pédagogique de Drom et Goulc’hen Malrieu, directeur de la médiathèque de Guingamp, dans un esprit de rencontre et d’échanges, immergé dans le festival de musiques populaires NoBorder.

En partenariat avec Livre et Lecture en Bretagne, Festival NoBorder#10, Bretagne(s) World Sounds, Le Quartz, Scène Nationale de Brest

PROGRAMME PEDAGOGIQUE: 2 jours

JEUDI 10 DECEMBRE:

9h30 : Café d’accueil

10h-12h30 : ASIE CENTRALE/ Les traditions musicales professionnelles

sur les Routes de la Soie. Préservation et diffusion par Jean During

14h-16h30 : LA TSIGANITUDE / Les tsiganes et les musiques populaires d’Europe Orientale et Centrale. La musique tsigane est-elle ce qu’on pense ? par Erik Marchand et Laurent Clouet

17h-18h : PALABRE #1

VENDREDI 11 DECEMBRE

9h30 : Café d’accueil

10h-12h30 : LA KORA/ Un instrument africain : la kora par Lucy Durán

14h-16h30 : ÉTHIOPIE / Des Éthiopiques aux musiques rurales : à la rencontre des musiques d’Ethiopie par Noé Coussot

17h-18h : PALABRE #2

Programme complet

RENSEIGNEMENTS :

Durée : 13h

Effectif maximum : 30 participants

Coût pédagogique : 160€ les 2 jours / Ce stage donne accès aux concerts du festival NoBorder

Frais annexes : hébergement et restauration au libre choix du participant.

INFOS / INSCRIPTIONS (dans la limite des places disponibles)

manon.riouat@drom-kba.eu // 09 65 16 71 21

Le Quartz, Scène nationale de Brest 60 Rue du Château, 29200 Brest 29200 Brest Centre Ville Finistère

Cartographie Philippe Rekacewicz – visioncarto.net / Disponible sur www.bretagne-et-diversite.net/fr/