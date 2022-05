FTW Atlantic Forum Le Quartz Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

FTW Atlantic Forum Le Quartz Brest, 19 septembre 2018 10:45, Brest. 19 – 21 septembre 2018 Sur place L’événement international dédié au développement industriel de l’éolien flottant, se tiendra du 19 au 21 septembre 2018 à Brest et en Pays de la Loire 4 bonnes raisons de participer à FWP Atlantic Forum? X Faire le point sur les projets éolien flottant en cours, en France et dans le monde, profiter des REX sur des sujets comme les flotteurs ou l’industrialisation X Participer en mode immersif à des ateliers techniques sur la levée des risques, les infrastructures adaptées à l’éolien flottant ou l’accompagnement R&D : visitez IFREMER, le Terminal EMR de Brest, le prototype Eolink, le SHOM, le chantier Damen… X Visiter SEM-REV, le 1er site européen d’essais en mer multi-technologies et découvrir Floatgen, la première éolienne flottante française. X Renforcer son réseau et ses contacts grâce aux rendez-vous d’affaires organisés par Entreprise Europe Network, et à tous les autres moments de convivialité de l’événement Vers le programme sur le site de FWP Atlantic Le Quartz Brest Brest 29200 Brest Finistère mercredi 19 septembre 2018 – 10h45 à 22h00

