Yann Kersalé, le Sculpteur de lumière – Conférence Le Comoedia Espace d’Art Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Yann Kersalé, le Sculpteur de lumière – Conférence Le Comoedia Espace d’Art, 26 février 2022 16:30, Brest. Samedi 26 février, 16h30 Sur place Sur inscription : réservation, paiement et billet uniquement en ligne https://www.billetweb.fr/conference-yann-kersale Conférence de Yann Kersalé au Comœdia, à Brest Le samedi 26 février, La Galerie D’Art Le Comœdia vous accueille de 16H30 à 18H00 pour une conférence exceptionnelle de l’artiste Yann Kersalé, qui reviendra sur ses 40 ans de pratique artistique et sur la genèse de ses projets à travers le monde. Réservation obligatoire. Le Comoedia Espace d’Art 35 rue du Château 29200 Brest 29200 Brest Centre Ville Finistère samedi 26 février – 16h30 à 18h00

Détails Heure : 16:30 - 18:00 Catégories d’évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Le Comoedia Espace d'Art Adresse 35 rue du Château 29200 Brest Ville Brest lieuville Le Comoedia Espace d'Art Brest Departement Finistère

Le Comoedia Espace d'Art Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/