Le samedi 03 décembre 2022, à 11 heures, le couple d’artistes peintres Man&Pia prend les commandes de la visite commentée du Comoedia ! Le samedi 03 décembre 2022, à 11 heures, le couple d’artistes peintres Man&Pia prend les commandes de la visite commentée du Comoedia ! Le temps d’une visite privilégiée, partez à la rencontre des artistes plasticiens Man&Pia. Ils vous en diront plus sur leur rencontre et leur façon de travailler à deux. Ils vous apporteront éclairages et anecdotes sur leurs nombreuses créations qui sont exposées à la galerie exceptionnellement pour cette exposition-vente. La visite se poursuit avec la présentation des œuvres des autres artistes exposés : une excellente manière de vivre l’exposition-vente ÉLÉMENTS, partie II a travers le regard des artistes ! Le Comoedia Espace d’Art 35 rue du Château 29200 Brest 29200 Brest Centre Ville Finistère samedi 3 décembre – 11h00 à 12h00

