Samedi 18 juin : L’Artiste Royalti vous guide au Comoedia Le Comoedia Espace d’Art, 18 juin 2022 11:00, Brest. Samedi 18 juin, 11h00 Sur place Sur inscription https://www.billetweb.fr/lartiste-vous-guide-visite-commentee-de-la-galerie-par-royalti Le street-artiste brestois Royalti commente la visite de la galerie du Comoedia le 18 juin 2022 Le samedi 18 juin, à 11 heures, le street-artiste historique brestois ROYALTI prend les commandes de la visite commentée du Comœdia ! Partagez, le temps d’une rencontre, la vision d’un artiste sur l’expo-vente : Royalti, artiste majeur de la scène brestoise, accompagne les visiteurs dans l’expo-vente Street Art et revient sur son parcours de photographe portraitiste et de street-artiste. La visite se poursuit avec la présentation des œuvres des autres artistes exposés : un moment privilégié et une excellente manière de vivre l’expo-vente Street Art autrement et de rencontrer un street-artiste brestois ! Le Comoedia Espace d’Art 35 rue du Château 29200 Brest 29200 Brest Centre Ville Finistère samedi 18 juin – 11h00 à 12h00

