Rencontre signature EXPOésies avec Marc Alexandre Oho Bambe Le Comoedia Espace d'Art, 2 avril 2021 14:00-2 avril 2021 18:00, Brest. Vendredi 2 avril, 14h00 Entrée libre Dédicace et performance du poète slameur Marc Alexandre Oho Bambe au Comœdia Pour célébrer les 2 ans de la galerie d'Art et en symbiose avec l'exposition Visions d'Afrique, Le Comœdia organise plusieurs événements majeurs à partager avec ses visiteurs ! Le 02 avril 2021, de 14 heures à 18 heures, venez rencontrer Marc Alexandre Oho Bambe, dit Capitaine Alexandre, poète et slameur : il dédicacera son nouvel ouvrage et offrira un moment de poésie face aux œuvres de la galerie. Evénement gratuit, sans réservation, entrée libre.

Détails Heure : 14:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Le Comoedia Espace d'Art Adresse 35 rue du Château 29200 Brest Ville Brest