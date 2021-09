Brest Le Comoedia Espace d'Art Brest, Finistère Rencontre-signature et conférence par Yves Quentel : l’Hangar’t, l’aventure du Pop Art rural de Pont-Aven Le Comoedia Espace d’Art Brest Catégories d’évènement: Brest

Rencontre-signature et conférence par Yves Quentel : l’Hangar’t, l’aventure du Pop Art rural de Pont-Aven Le Comoedia Espace d’Art, 20 novembre 2021 14:00, Brest. Samedi 20 novembre, 14h00, 16h30 Sur place Sur inscription : réservation, paiement et billet uniquement en ligne https://www.billetweb.fr/conference-culturelle-du-comoedia Rencontre-signature et conférence au Comœdia, Yves Quentel invité de la galerie le 20 novembre 2021 Le samedi 20 novembre 2021, rendez-vous au Comœdia pour un après-midi animé de deux moments forts ! De 14 heures à 16 heures, rencontrez Yves Quentel, journaliste, auteur et peintre fondateur du Hangar’t, autour de la signature de son ouvrage “Hangar’t Pop Art rural“. Accès libre. De 16 heures 30 à 18 heures, Yves Quentel tiendra une conférence sur le thème du “Hangar’t, l’aventure du Pop Art rural de Pont-Aven“, afin de mieux connaître ce collectif devenu célèbre à l’international, faisant vivre le patrimoine mémoriel rural sous les couleurs du Pop Art ! Sur réservation. Billets de la conférence disponibles sur cet agenda ou sur le site de la galerie. Le Comoedia Espace d’Art 35 rue du Château 29200 Brest 29200 Brest Centre Ville Finistère samedi 20 novembre – 14h00 à 16h00

Détails Heure : 14:00 - 18:00 Catégories d'évènement: Brest, Finistère