Les Week-ends de l’Art – Visites commentées des expositions du Comoedia Espace d’Art à Brest Le Comoedia Espace d’Art, 12 septembre 2020 09:30, Brest. 12 septembre – 26 décembre 2020, les samedis Sur place Sur inscription : réservation, paiement et billet uniquement en ligne https://www.billetweb.fr/les-weekends-de-lart Chaque samedi matin, deux visites vous sont proposées sur inscriptions, à 9 heures 30 et à 11 heures, afin de découvrir l’exposition Feminae. Dès le 12 septembre 2020, les Week-ends de l’Art reprennent au #comoedia_brest !

Chaque samedi matin, deux visites vous sont proposées sur inscriptions, à 9 heures 30 et à 11 heures, afin de découvrir l’exposition Feminae. De l’abstraction de Catherine Aerts-Wattiez, Nansky ou Cali Rezo, aux portraits figuratifs de Neila Serrano, en passant par les collages de Nelly Sanchez et les sculptures de Florence Lemiegre, venez profiter d’une heure privilégiée pour tout comprendre des artistes exposées, de leurs techniques et de leurs oeuvres ! Le Comoedia Espace d’Art 35 rue du Château 29200 Brest 29200 Brest Centre Ville Finistère samedi 12 septembre 2020 – 09h30 à 10h30

samedi 12 septembre 2020 – 11h00 à 12h00

samedi 19 septembre 2020 – 09h30 à 10h30

samedi 19 septembre 2020 – 11h00 à 12h00

samedi 26 septembre 2020 – 09h30 à 10h30

samedi 26 septembre 2020 – 11h00 à 12h00

samedi 3 octobre 2020 – 09h30 à 10h30

samedi 3 octobre 2020 – 11h00 à 12h00

samedi 10 octobre 2020 – 09h30 à 10h30

samedi 10 octobre 2020 – 11h00 à 12h00

samedi 17 octobre 2020 – 09h30 à 10h30

samedi 17 octobre 2020 – 11h00 à 12h00

samedi 24 octobre 2020 – 09h30 à 10h30

samedi 24 octobre 2020 – 11h00 à 12h00

samedi 31 octobre 2020 – 09h30 à 10h30

samedi 31 octobre 2020 – 11h00 à 12h00

samedi 7 novembre 2020 – 09h30 à 10h30

samedi 7 novembre 2020 – 11h00 à 12h00

samedi 14 novembre 2020 – 09h30 à 10h30

samedi 14 novembre 2020 – 11h00 à 12h00

samedi 21 novembre 2020 – 09h30 à 10h30

samedi 21 novembre 2020 – 11h00 à 12h00

samedi 28 novembre 2020 – 09h30 à 10h30

samedi 28 novembre 2020 – 11h00 à 12h00

samedi 5 décembre 2020 – 09h30 à 10h30

samedi 5 décembre 2020 – 11h00 à 12h00

samedi 12 décembre 2020 – 09h30 à 10h30

samedi 12 décembre 2020 – 11h00 à 12h00

samedi 19 décembre 2020 – 09h30 à 10h30

samedi 19 décembre 2020 – 11h00 à 12h00

samedi 26 décembre 2020 – 09h30 à 10h30

samedi 26 décembre 2020 – 11h00 à 12h00

