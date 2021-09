Brest Le Comoedia Espace d'Art Brest, Finistère Les Week-ends de l’Art – NEW POP Le Comoedia Espace d’Art Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Les Week-ends de l’Art – NEW POP Le Comoedia Espace d’Art, 11 septembre 2021 09:30, Brest. 11 septembre – 18 décembre, les samedis Sur place Sur inscription : réservation, paiement et billet uniquement en ligne https://www.billetweb.fr/les-week-ends-de-lart-new-pop Tous les samedis matins, Le Comoedia Espace d’Art à Brest vous propose une visite thématique qui met l’accent sur une composante de son exposition du moment, New Pop Vous souhaitez tout savoir du Pop Art et de ses artistes ? Vous cherchez une visite culturelle riche d’apprentissage ? Vous avez envie de découvrir des oeuvres hors du commun et peut-être, de craquer ? Ne chezchez plus, la visite guidée du Comoedia sur son expo-vente New Pop est faite pour vous !

Tous les samedis matins, sur réservation. Deux créneaux possibles. Le Comoedia Espace d’Art 35 rue du Château 29200 Brest 29200 Brest Centre Ville Finistère samedi 11 septembre – 09h30 à 10h30

samedi 11 septembre – 11h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 09h30 à 10h30

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h00

samedi 25 septembre – 09h30 à 10h30

samedi 25 septembre – 11h00 à 12h00

samedi 2 octobre – 09h30 à 10h30

samedi 2 octobre – 11h00 à 12h00

samedi 9 octobre – 09h30 à 10h30

samedi 9 octobre – 11h00 à 12h00

samedi 16 octobre – 09h30 à 10h30

samedi 16 octobre – 11h00 à 12h00

samedi 23 octobre – 09h30 à 10h30

samedi 23 octobre – 11h00 à 12h00

samedi 30 octobre – 09h30 à 10h30

samedi 30 octobre – 11h00 à 12h00

samedi 6 novembre – 09h30 à 10h30

samedi 6 novembre – 11h00 à 12h00

samedi 13 novembre – 09h30 à 10h30

samedi 13 novembre – 11h00 à 12h00

samedi 20 novembre – 09h30 à 10h30

samedi 20 novembre – 11h00 à 12h00

samedi 27 novembre – 09h30 à 10h30

samedi 27 novembre – 11h00 à 12h00

samedi 4 décembre – 09h30 à 10h30

samedi 4 décembre – 11h00 à 12h00

samedi 11 décembre – 09h30 à 10h30

samedi 11 décembre – 11h00 à 12h00

samedi 18 décembre – 09h30 à 10h30

samedi 18 décembre – 11h00 à 12h00

