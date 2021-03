Brest Le Comoedia Espace d'Art Brest, Finistère Les Week-ends de l’Art en breton le 29 mai 2021 Le Comoedia Espace d’Art Brest Catégories d’évènement: Brest

Les Week-ends de l'Art en breton le 29 mai 2021

Dans la continuité de ses valeurs et suite à la forte demande des visiteurs, la galerie du Comœdia à Brest vous propose une nouvelle visite commentée en breton, le 29 mai 2021 à 11 heures !

Cet événement sera animé par l'artiste graveur landernéen Thomas Godin et durera une heure.

Réservation préalable sur la billetterie du Comœdia, nombre de places limité.

Le Comoedia Espace d'Art
35 rue du Château 29200 Brest
29200 Brest Centre Ville
Finistère

samedi 29 mai – 11h00 à 12h00

Catégories d'évènement: Brest, Finistère