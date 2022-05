Les Samedis de l’Art – Visite de l’exposition-vente Art Urbain Le Comoedia Espace d’Art Brest Catégories d’évènement: Brest

Les Samedis de l’Art – Visite de l’exposition-vente Art Urbain Le Comoedia Espace d’Art, 6 juin 2020 09:30, Brest. 6 – 20 juin 2020, les samedis Sur place Inscription sur le site internet du Comoedia. Tarif 10€ par personne. https://www.billetweb.fr/les-samedis-de-lart Tous les samedis matins, Le Comoedia Espace d’Art à Brest organise des visites guidées privées du lieu et de l’exposition-vente du moment. Les Samedis de l’Art – Visite générale du Comoedia et de son exposition “Art Urbain” 35 rue du Château Brest Finistère Profitez d’une visite commentée privée de l’Espace d’Art et de son exposition-vente « Art Urbain » : une heure privilégiée pour se plonger dans l’histoire du graff et du Street Art! Découvrez 12 street artistes majeurs et incontournables. Les visites commentées durent environ 40 minutes. Vous disposez ensuite de 20 minutes pour vos questions, vos achats, ou pour profiter du Comoedia et revoir librement les oeuvres. Merci d’arriver 15 minutes avant le début pour le contrôle des billets. Visites générales de l’exposition à 9h30 et à 11h. Les groupes sont limités à 9 personnes. Pour la sécurité de tous, nous vous remercions de bien vouloir porter votre masque. Le Comoedia Espace d’Art 35 rue du Château 29200 Brest 29200 Brest Centre Ville Finistère samedi 6 juin 2020 – 09h30 à 10h30

