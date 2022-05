Les conférences culturelles du Comoedia : le Street-Art au féminin, par Violaine Pondard Le Comoedia Espace d’Art Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Les conférences culturelles du Comoedia : le Street-Art au féminin, par Violaine Pondard Le Comoedia Espace d’Art, 5 novembre 2020 19:00, Brest. Jeudi 5 novembre 2020, 19h00 Sur place Sur inscription : réservation, paiement et billet uniquement en ligne https://www.billetweb.fr/conference-du-comoedia-le-street-art-au-feminin-par-violaine-pondard Le Comoedia lance ses conférences artistiques : le 05 novembre 2020, la galerie a le plaisir de convier une spécialiste du Street-Art le temps d’une soirée inédite. Ne manquez pas la première conférence culturelle du Comoedia Espace D’Art ! Le Comoedia lance ses conférences artistiques : le 05 novembre 2020, la galerie a le plaisir de convier une spécialiste du Street-Art le temps d’une soirée inédite, pour une plongée dans l’oeuvre des femmes street-artistes. Journaliste indépendante, Violaine Pondard interviendra sur ce thème peu développé de l’art urbain et dédicacera son bestseller « Les Arts Urbains en Bretagne ». Le Comoedia Espace d’Art 35 rue du Château 29200 Brest 29200 Brest Centre Ville Finistère jeudi 5 novembre 2020 – 19h00 à 21h30

jeudi 5 novembre 2020 – 19h00 à 21h30

