Expo-vente Street Art Le Comoedia Espace d’Art, 28 avril 2022 14:00, Brest. 28 avril – 22 juillet Sur place https://www.artcomoedia.fr/ Place au Street Art du 28 avril au 23 juillet 2022 ! Place au Street Art du 28 avril au 23 juillet 2022 ! Pour cette seconde édition d’une expo-vente consacrée au Street Art, Le Comœdia galerie d’Art présente à la vente les œuvres de 19 street-artistes, des scènes locale, nationale et internationale.

Avec les artistes :

13Bis – EpS – Kouka Ntadi – L'Atlas – L'Outsider – Lady K – Le CyKlop – Levalet – Miss Tic – Nicolas Delpech – Numa Monsi – Pakone – Petite Poissone – Reso – Royalti – Sêma Lao – Stéphanie Kilgast – Tom Geleb – Xkuz

Le Comoedia Espace d'Art
35 rue du Château 29200 Brest
29200 Brest Centre Ville
Finistère

