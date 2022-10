Eléments, Partie II Le Comoedia Espace d’Art, 10 novembre 2022 14:00, Brest.

10 novembre – 17 décembre

ÉLÉMENTS, partie II explore en profondeur les œuvres de Matthieu Dorval et de Man&Pia que viennent compléter les sculptures de Martine Kerbaol, Vincent de Monpezat et de Jean-Bernard Susperregui.

Le retour à l’essentiel se poursuit avec 2 nouveaux artistes.

ÉLÉMENTS, partie II explore en profondeur les œuvres de Matthieu Dorval et du duo Man&Pia que viennent compléter les sculptures de Martine Kerbaol, Vincent de Monpezat et de Jean-Bernard Susperregui.

Avec ÉLÉMENTS, partie II ce ne sont pas moins de 110 œuvres qui célèbrent l’air, la terre, l’eau et le feu et qui sont proposées à la vente.

Une exposition riche en nuances et en compositions singulières.

Le Comoedia expose pour la première fois Man&Pia, un duo d’artistes plasticiens qui présente ses créations issues de leurs recherches « Algo’Rythmes ». Fascinés par la nature et ses mouvements aléatoires, leurs œuvres sont créées en deux temps : Manolo peint en lâcher prise au rythme de la musique et Pia revient sur ces peintures abstraites avec son approche figurative. Algues et gorgones de mer deviennent leurs outils et leurs sujets.

Matthieu Dorval nous revient à la galerie d’art du Comoedia avec des œuvres inédites. La quarantaine d’œuvres présentées exprime toute la puissance de l’univers de l’artiste. L’instantanéité de son geste, la vivacité des couleurs, l’harmonie de ses compositions manifeste l’immuable force poétique des éléments. Entre abstraction et figuration, l’artiste renouvelle entièrement le genre du paysage.

Inscrire les éléments dans la matière.

Côté sculpture, Vincent de Monpezat nous offre une toute nouvelle série d’études, issue de la récupération et de la transformation d’anciens moules en plâtre d’une faïencerie désaffectée.

Quant à Martine Kerbaol, sculptrice sur bronze, elle magnifie l’eau et l’air avec ses cormorans monumentaux qui, comme sur un dessin, sont figés par la matière dans un mouvement de tête ou un battement d’ailes ; tandis que les sculptures en métal de Jean-Bernard Susperregui jouent avec les vides, les pleins, les équilibres et les déséquilibres. Ses formes flirtent avec l’énergie du feu et l’ancrage terrestre.

Dans le prolongement de l’exposition-vente du moment, le Comoedia vous propose une série d’événements à ne pas manquer :

Visites commentées de la galerie et de son exposition-vente les samedis. L’artiste vous guide : une fois par mois, un artiste exposé par la galerie prend les commandes de la visite commentée, afin de dévoiler son processus créatif et apporter un autre regard sur les œuvres de l’exposition.

Le samedi 03 décembre, Man&Pia vous guident.

Le samedi 10 décembre, Matthieu Dorval vous guide.

Le Comoedia Espace d’Art 35 rue du Château 29200 Brest 29200 Brest Centre Ville Finistère

