Exposition-Vente « Autre Noir & Couleurs Sculptées » Le Comoedia Espace d’Art, 13 avril 2023 14:00, Brest. Du 13 avril au 22 juillet, « Autre Noir & Couleurs sculptées » poursuit et approfondit l’exposition « Noir est une couleur et Couleurs sculptées » de 2019. 13 avril – 22 juillet 1 Du 13 avril au 22 juillet, « Autre Noir & Couleurs sculptées » poursuit et approfondit l’exposition « Noir est une couleur et Couleurs sculptées » de 2019. Ce thème toujours aussi riche ne cesse d’inspirer les artistes. A cette occasion, la galerie d’art contemporain Le Comoedia continue son exploration de la couleur en réunissant 13 artistes pour sa nouvelle exposition autour de 187 œuvres proposées à la vente. Le Comoedia Espace d’Art 35 rue du Château 29200 Brest Centre Ville Brest 29200 Finistère

Heure : 14:00

