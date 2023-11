Visite commentée du street-artiste Pakone Le Comoedia Brest Catégories d’Évènement: Brest

Visite commentée du street-artiste Pakone Le Comoedia Brest, 25 novembre 2023, 11h00, Brest

https://www.artcomoedia.fr/exposition/samedi-25-novembre-11-heure-lartiste-vous-guide-visite-commentee-par-pakone/ L’Artiste vous guide : Pakone Inédit : ne manquez pas la visite exceptionnelle de l’exposition-vente Néo – Japonismes, par Pakone : inscriptions par ici Le samedi 25 novembre 2023, à 11 heure, le street-artiste Pakone prend les commandes de la visite commentée du Comœdia ! Partagez, le temps d’une rencontre, la vision d’un artiste sur l’exposition-vente Néo – Japonismes : Pakone, acteur majeur de la culture urbaine brestoise, dont les fresques murales sont présentes un peu partout dans la ville. La visite se poursuit avec la présentation des œuvres des autres artistes exposés : un moment privilégié et une excellente manière de vivre l’exposition-vente Néo – Japonismes autrement et de rencontrer l’artiste ! Je m’inscris à la visite commentée du Comœdia par Pakone ici ! Pour en savoir plus sur l’exposition-vente Néo – Japonismes, consultez notre page dédiée en cliquant ici Découvrez également la biographie de Pakone en cliquant juste ici Je m’inscris à la visite commentée du Comœdia par Pakone ici ! Déroulement de la visite La visite commentée dure environ 60 minutes. Vous disposez ensuite de 30 minutes pour vos questions, vos achats, ou pour profiter du Comoedia et revoir librement les œuvres. Arrivée : 15 minutes avant le début de la visite pour le contrôle des billets. Fermeture des portes à 11 heure. Au-delà de cet horaire, il ne sera plus possible d’accéder à la visite. Informations pratiques

Attention, nombre de places limité. Tarif de la visite : 12 € par personne. Le règlement s’effectue uniquement sur internet et votre billet numérique ou papier sera à présenter lors de votre venue. Je m’inscris à la visite commentée du Comœdia par Pakone ici ! Le Comoedia 35 rue du château, brest Centre Ville Brest 29200 Finistère Détails Heure : 11:00 Catégories d’Évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Le Comoedia Adresse 35 rue du château, brest Ville Brest Departement Finistère Lieu Ville Le Comoedia Brest

