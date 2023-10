Néo-Japonismes Le Comoedia Brest, 15 septembre 2023 14:00, Brest.

15 septembre – 15 décembre

La Galerie d’Art Le Comoedia vous présente sa nouvelle exposition « Néo-Japonismes » du 15 septembre au 16 décembre. 15 septembre – 15 décembre 1

Comme le japonisme en son temps bouleversa l’esthétique de l’art occidental, la nouvelle exposition de la galerie d’art Néo- Japonismes, sonde les jeux d’influences et les dialogues au XXIème siècle entre les deux contrées.

Une exposition d’envergure à la Galerie d’art Le Comœdia

Une fois encore le Comœdia crée l’événement et s’impose au- delà des frontières bretonnes en proposant à la vente 150 œuvres et en réunissant 13 artistes français et nippons issus du pop art japonais à partir du 15 septembre.

Néo-Japonismes, la fascination du Japon post 80’s

La création du concept de « Cool Japan » par le gouvernement japonais soit l’application du soft power dans tous les domaines, s’est avéré un très puissant outil de diffusion de la culture nippone dans le monde et notamment en art avec Takashi MURAKAMI et Yayoi KUSAMA.

Les nouvelles générations d’artistes nourries aux animés, mangas et jeux vidéo sont aussi fascinées que leurs aînés par la découverte des Ukiyo-e.

Les street artistes LALASAIDKO s’inspire de l’univers kawaii avec ses Maneki-neko, ces chats kitsch porte-bonheur originaires de l’île du soleil levant et son homologue brestois PAKONE présente de rares toiles de 2010 ainsi que ses sakura revisités, autre symbole japonais qui embellissent nos rues et qui sont éphémères comme l’art urbain.

Stéphane CASIER imagine un japon fantasmé plus réel que nature avec des éditions ou des originaux sur bois autour de la cuisine et du style de vie japonais. ADS LIBITUM quant à lui, reproduit et mêle de façon facétieuse et poétique les grands maîtres de l’estampe (HOKUSAI, HIROSHIGE…) avec des personnages de dessins animés, de BD japonaises ou américaines. Ainsi, Luffy de One Piece affronte courageusement la grande vague de Kanagawa et Kermit sirote un thé avec le mont Fuji en toile de fond.

Le nouvel imaginaire né du tatouage

La galerie présente pour la première fois, les œuvres sur papier de Did–K et de Sylvain C BIEN, deux artistes tatoueurs dans le pur style irezumi. Carpes, yokai, masques Nô se retrouvent dans leurs créations comme les pivoines pour le street artiste SOONE qu’il incruste avec ses samouraïs sur des carreaux de céramique ou des plaques de métal.

Les bustes en raku de Mélanie BOURGET dans leur style pop japon rock portent eux aussi des tatouages et l’une des sculptures est tatouée par Sylvain C BIEN spécialement pour l’exposition. Une pièce d’autant plus rare à acquérir.

Néo-Japonismes, le retour vers le Japon

Les œuvres de cinq artistes contemporains japonais invités par la galerie d’art le Comœdia vont dialoguer avec celles des artistes français.

Honneur à Takeru AMANO, figure internationale du marché de l’art qui revisite les vénus et les icones. De son expérience à New- York, son style devient et retranscrit tout un univers unique et pop.

EXCALIBUR, collectif d’artistes dont le nom vient du jeu vidéo

« final fantasy » travaille le Pixel art dont les origines remontent autant aux mosaïques romaines qu’aux impressionnistes et bien sûr aux jeux des consoles Nitendo. Il pose la question du rapport au réel et de la réalité d’un objet. Comme beaucoup d’artistes japonais EXCALIBUR reste fidèle à une tradition ancestrale en intégrant des nouveaux outils ou de nouveaux moyens d’expression.

Fantasista UTAMARO artiste renommé issu de l’univers de la mode et l’émergent NIGAMUSHI se rattachent au pop art japonais avec leurs couleurs flashies, la répétition infinie de leurs motifs ou leur traitement de la consommation.

Pour finir, l’artiste singulier Masayoshi HANAWA déjà présent lors de l’exposition New Pop revient en force avec neuf sculptures de monstres protecteurs et bienveillants. L’artiste fait partie du mouvement Heta-Uma né dans les années 1970 et dont la démarche brute et spontanée est de s’abstraire des canons esthétiques traditionnels du japon jugés trop lisses et parfaits. Proche du mouvements punk, Heta-Uma signifie « moche mais beau » et se caractérise par une technique volontairement maladroite et des thèmes populaires.

Autour de l’exposition-vente : nos événements en galerie d’art.

Ateliers Créatifs – initiation aux dessins de Manga, dès 12 ans les mercredis 18 octobre et 08 novembre de 14h00 à 16h00, billetterie à venir

Visite guidée inédite de Pakone le samedi 25 novembre de 11h00 à 12h30, billetterie à venir

Visite commentée de la galerie et de son exposition-vente les samedis : inscrivez-vous dès à présent ! Toutes les informations en cliquant ici

