Conférence de Benjamin Deroche Le Comoedia, 3 juin 2023 16:30, Brest.

https://www.billetweb.fr/conference-benjamin-deroche

Le 03 juin de 16h30 à 18h00, Benjamin Deroche vous parlera de son travail d’artiste, de photographe à artiste plasticien en passant par l’écriture, ses différentes aspirations et inspirations (littéraires et photographiques) dans une conférence exceptionnelle spécialement créée pour la Galerie d’Art.

Pour comprendre sa démarche artistique, il sera essentiel de s’interroger sur la créativité et le lien entre culture et création.

Le Comoedia 35 rue du château, brest Centre Ville Brest 29200 Finistère