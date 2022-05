Maman les p’tits bateaux – Lavoir de St Martin à Brest Lavoir de St Martin, rue Conseil, 29200 BREST Brest Catégories d’évènement: Brest

Maman les p’tits bateaux – Lavoir de St Martin à Brest Lavoir de St Martin, rue Conseil, 29200 BREST, 21 septembre 2019 13:30, Brest. Samedi 21 septembre 2019, 13h30 Sur place Entrée libre, Manège gratuit 02 98 80 08 42 Découverte du patrimoine Jeune Public « Maman les petits bateaux ont-ils des jambes pour naviguer au lavoir de St Martin ». Lors de la dernière guerre mondiale, le bassin de la place du Château et son jet d’eau furent détruits mais ils restèrent inscrits à tout jamais dans la mémoire collective des petits brestois car on y voyait de magnifiques petits voiliers que les familles bourgeoises offraient à leurs enfants. Plus discrètement, les enfants des quartiers utilisaient en cachette les bassins des lavoirs que leurs mamans fréquentaient assidument. Après guerre, les bassins se sont multipliés dans la ville reconstruite, bien entendu sur la place du Château, mais aussi square Marc Sangnier, place de la Liberté, au jardin Kennedy… C’est ainsi que tout une génération de petits brestois se sont retrouvés autour des bassins pour d’extraordinaires régates ! Aujourd’hui la grande majorité des bassins ont disparu. « De mon temps » diront toute une génération de brestois , le cadeau suprême pour les mômes du quartier était l’un de ces bateaux vendus au « bazar populaire » à St Martin, « aux modèles réduits », « Chez Noël »…. Tout le monde pouvait jauger les exploits des uns et des autres en échangeant autour d’un bassin d’agrément surtout qu’il fallait éviter de coincer les bateaux sur l’ilot central où se trouvait souvent un jet d’eau.. Nous étions fort loin de notre société actuelle du tout écran… A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, La Ville de Brest, Le Patronage Laïque Guérin et des habitants du quartier St Martin vous proposent de revivre au lavoir de St Martin , ces belles histoires d’enfance le samedi 21 septembre 2019. L’accent sera mis sur l’accueil des enfants avec la présence du Manège Salé . Le Ténor de Brest animera en chanson le Manège salé du samedi 21 septembre (entre deux p’tits bateaux sur l’eau) de 13 H à 17 H. (à découvrir sur : https://www.facebook.com/manege.sale.9) Vous vous en doutez pour l’occasion le lavoir de St Martin sera mis en eau. Au programme navigation de P’tits bateaux de tous types. Emmenez vos navires (attention au tirant d’eau – bateau radiocommandés non admis – dés le samedi matin pour les plus déterminés) Sur place, présentation de bateaux pop pop faits par les enfants de l’école Guérin, machine à tempête, bateaux pop pop , bateaux à ballon, bateaux à voile, bateaux à élastique… et si vous êtes sages: le téléphérique de l’avenir de St Martin sera remis en service. Une mini exposition de photos des plus beaux bassins de Brest et des lavoirs sera disposée sur place. Les papys et mamies qui ont des histoires de lavoir ou de petits bateaux sont les bienvenus pour partager la mémoire collective et nous les conter au bord du lavoir… Conseiller aux enfants de 2 à bien plus … Entrée libre Site accessible aux personnes à mobilité réduite Lavoir de St Martin, rue Conseil, 29200 BREST rue Conseil 29200 Brest Coat ar Guéven Finistère samedi 21 septembre 2019 – 13h30 à 18h00

