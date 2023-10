Salon du Livre Policier de Brest 2023 La Pam Brest Catégories d’Évènement: Brest

Finistère Salon du Livre Policier de Brest 2023 La Pam Brest, 17 décembre 2023 10:00, Brest. Salon du Livre Policier de Brest 2023 La Pam Brest Dimanche 17 décembre, 10h00 Vingt-trois auteurs de romans policiers, dans les domaines classique, régional, historique, jeunesse, fantasy, représentant une vingtaine de maisons d’édition régionales ou nationales… Dimanche 17 décembre, 10h00 1 Le dimanche 17 décembre 2023, le collectif d’auteurs L’Assassin Habite Dans Le 29 (LAHDL29), en collaboration avec le tiers-lieu La PAM, organise la première édition du Salon du Livre Policier de Brest.

L’occasion de rencontrer vingt-trois auteurs de romans policiers, dans les domaines classique, régional, historique, jeunesse, fantasy, bande dessinée, représentant une vingtaine de maisons d’édition régionales ou nationales…

À noter la présence de nombreux écrivains brestois, ou finistériens, ayant pris la cité du Ponant pour toile de fond à leurs intrigues.

Salon du Livre Policier de Brest, ouvert de 10 heures à 18 heures, La Pam, 56 rue d'Aiguillon, entrée gratuite.

