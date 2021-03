Brest La Fest’Yves Rue Saint Malo 29200 Brest, 14 mai 2021-14 mai 2021, Brest.

BREST LA FEST’YVES promet de donner du plaisir aux petits comme aux grands, dans une mixité sociale, générationnelle et culturelle, en concoctant une programmetion atypique et hétéroclite “à la mode de chez Vivre La Rue” où foisonneraient des spectacles originaux de théâtre de rue et de musique, des improvisations ouvertes à tou.te.s, des expositions culturelles et des expositions d’art et d’histoire, des lectures participatives (en breton et français), des improvisations, des rencontres, des balades, des hommages à des artistes breton.ne.s disparu.e.s, des animations ludiques et un spectacle bilingue breton-français pour une initiation à la langue bretonne destinée à un jeune public d’enfants scolarisé.e.s, en semaine.

Parmi les spectacles programmés, on notera la présence de :

– Le TRIO E.D.F. (Ewen – Delahaye – Favenec) “En route pour la gloire”, ballades joyeuses et poétiques (programmé le dimanche 23 mai 2021, suite à l’annulation du 17 mai 2020 pour crise sanitaire)

Les voici de retour les trois joyeux drilles de la scène bretonne, les biens nommés Trio EDF pour Patrick Ewen, Gérard Delahaye et Melaine Favennec. Après une première « Tri-logie », ils ont entamé voici quelques années une seconde trilogie avec Route 66 puis Route 29. Ils nous proposent aujourd’hui le dernier volet de cette trilogie de la route, En Route Pour La Gloire ! En tout treize ballades joyeuses et poétiques, c’est selon l’humeur du moment et de chacun.

– GWAGENN

Une rencontre entre un univers traditionnel représenté par Gwenolè Jaouen et trois musiciens de la région Brestoise, ayant une expérience de la scène et des projets musicaux hétéroclites (Electro/fusion/Dub…). Un mélange des genres qui surf sur la nouvelle Gwagenn*. (*Vague/onde).

– NOSTRAD (Folk Trad)

Créé en Décembre 2013 par quatre jeunes musiciens Brestois, le groupe « Nostrad » est un groupe de musique ayant pour vocation d’animer des Festoù-Noz, des Bals Folk ainsi que tout événement privé, principalement dans le Finistère…

En 2014, le groupe à le plaisir d’accompagner le Cercle Celtique « Dañserien Lann Tivizio » durant la saison estivale avant de vivre une rentrée plus tranquille.

En 2015, le groupe reprend du service et sa composition évolue avec le remplacement de notre Guitariste par une première Harpiste, rejointe en 2016 par une deuxième ! De part cette abondance de cordes, le groupe retrouve les possibilités du quatuor d’origine, et plus encore…

En Septembre 2017, le groupe enregistre son premier disque en direct lors du Baldingue de Pluguffan avant d’être rejoint en 2018 par un nouveau Contrebassiste qui étoffe encore davantage la coloration de notre proposition musicale à danser !

…et autres surprises…

Restauration bio-équitable, crêpes Saperlipôpette.

Accès tram et téléphérique Capucins.

Participation à prix libre

« BREST LA FEST’YVES » est une fête populaire, citoyenne, artistique et culturelle dont le but est de promouvoir une Bretagne vivante, créative, festive et solidaire !

